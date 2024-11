L’Expertise Sénégalaise Brille en Afrique de l’Ouest : Invictus Capital & Finance SA pilote un Emprunt Obligataire en Côte d’Ivoire L’Expertise Sénégalaise Brille en Afrique de l’Ouest : Une Valeur à Reconnaître Davantage au Sénégal L'expertise sénégalaise est aujourd'hui prisée dans toute la sous-région africaine, avec des compétences et des savoir-faire qui apportent une réelle valeur ajoutée aux projets majeurs. Pourtant, alors que nos talents sont reconnus et sollicités au-delà de nos frontières, il est essentiel de souligner que cette expertise nationale mérite également une attention et une valorisation accrues sur le territoire sénégalais.



Prenons pour exemple l’implication d’Invictus Capital & Finance SA, une entreprise sénégalaise qui agit en tant que co-chef de file dans une importante opération d'emprunt obligataire pour le Trésor Public de Côte d'Ivoire. Cette opération, qui porte sur un montant total de 90 milliards de FCFA, démontre que le savoir-faire sénégalais est largement reconnu et qu’il constitue un atout pour l’accompagnement financier des projets structurants dans la région.



À l’échelle nationale, cependant, de nombreux experts et acteurs économiques estiment que le Sénégal pourrait accorder une place plus importante et stratégique à ses propres talents. En investissant davantage dans ses professionnels et en leur offrant les moyens et la confiance pour conduire des projets d’envergure nationale, le pays bénéficierait non seulement d'une expertise locale fiable, mais aussi d’un renforcement de son économie.



Un Appel au Gouvernement pour Encourager et Valoriser les Talents Nationaux



Le gouvernement sénégalais est ainsi interpellé pour mettre en œuvre des politiques et des initiatives visant à promouvoir l’expertise locale, afin que les talents sénégalais soient aussi valorisés chez eux qu’à l’étranger. Ce soutien renforcerait l’économie nationale tout en encourageant une nouvelle génération de professionnels à s’investir davantage dans le développement du pays.



En somme, l’implication des entreprises sénégalaises, comme Invictus Capital & Finance SA, dans des projets régionaux d'envergure témoigne d’un potentiel exceptionnel que le Sénégal doit pleinement exploiter pour se positionner comme un leader en matière d'expertise et de compétences en Afrique de l’Ouest.





