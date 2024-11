L'ISRA a célébré ses 50 ans et compte mettre à disposition, les acquis et résultats obtenus 50 ans de l'ISRA, les anciens de l’ISRA et les partenaires ont été invitées pour mettre sur la table, tous les acquis et dégager des perspectives pour améliorer les résultats trouvés.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

Selon son Directeur général, l’ISRA, “ à travers cette célébration ”, compte “i[mettre à la disposition du public, les acquis et résultats obtenus […] dans ses domaines d’intervention, à savoir les productions forestières, végétales, économiques, halieutiques]i”.



L’ISRA est un établissement public à caractère scientifique et technologique, créé en 1974 et dont la mission consiste à générer des connaissances scientifiques et innovations technologiques, dans les domaines de production végétale, animalière, forestière, halieutique et socio-économique.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook