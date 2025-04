L’Inspecteur Général de Police a reçu la Commission de défense et de sécurité de l’Assemblée nationale (Photos) Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Avril 2025 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

L’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, a reçu ce mardi 15 avril 2025, la Commission de défense et de sécurité de l’Assemblée nationale.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une démarche de dialogue et de concertation entre la Police nationale et la commission de défense et de sécurité afin d’évaluer les efforts déployés par la Police dans la lutte contre l’insécurité, la protection des personnes et des biens ainsi que le respect des droits humains.



En outre, la commission de défense et de sécurité, par la voix de son président s’est dite satisfaite de la qualité des échanges et a salué l’engagement et le professionnalisme de la Police nationale.







