L’Institut marocain AMADEUS invite le monde à s’inspirer du Sénégal Le Prix MEDAYS (DAVOS AFRICAIN) décerné à Macky Sall

Face aux « incertitudes » et aux « subversions » dues à la crise de confiance globale qui secoue le monde, le Sénégal est un rempart et un phare pour le monde. C’est pourquoi le think Tank marocain AMADEUS a décidé pour sa 12e édition de décerner son prix au Président de la République du Sénégal Macky Sall.

Mercredi 6 Novembre 2019

La remise de ce prix qui est à la fois une nouvelle consécration du Président Macky Sall et une confirmation de l’exemplarité du contrat social sénégalais aura lieu le 14 novembre à Tanger pendant les MEDAYS ( Mediterranean Days) qui se penchent cette année sur le thème cette année « « Crise globale de confiance : faire face aux subversions et aux incertitudes ». Remis tous les ans, les Prix MEDAYS sont attribués à des personnalités, institutions, organisations ou entreprises, ayant apporté une contribution déterminante au Développement des pays du Sud, ou ayant eu une réelle valeur ajoutée dans l’amélioration des rapports Nord-Sud ou Sud-Sud. Les précédents lauréats de ce prix sont le Président Kagamé du Rwanda, le Président Kaboré du Burkina Faso, Mehdi Jomaa, Premier Ministre de Tunisie, Laurent Lamotte, Premier Ministre de Haïti. Les précédentes éditions MEDAYS ont aussi vu la participation aux débats du Davos africain d’illustres personnalités comme Edouard Philipe, Premier Ministre de la France, IMRAN KHAN, Premier Ministre du Pakistan, l’ancien Premier Ministre espagnol Zapatero et Abdoulah Abdoulah, chef du gouvernement afghan.



