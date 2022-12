L’Iran avait prévu d’assassiner Bernard-Henri Lévy 150 000 dollars (142 000 euros) avaient été offerts à un trafiquant de drogue iranien pour tuer BHL



Le régime iranien a déclenché des dizaines de plans d’assassinat de ses ennemis à l’étranger dont un grand nombre de Juifs, parmi lesquels le philosophe français Bernard-Henri Lévy (BHL), révèle le Washington Post, citant quinze officiels anonymes aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient ainsi que des documents que ses reporters ont pu voir. À ce jour, 36 projets de meurtre auraient été envisagés.



Parmi les cibles des assassins iraniens, figurait Bernard-Henri Lévy, qui a, à de maintes reprises, critiqué ouvertement les régimes répressifs du Moyen-Orient, et en particulier l'Iran. Il avait été pris pour cible par la Force Quds, la branche des opérations spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique. 150 000 dollars (142 000 euros) avaient été offerts à un trafiquant de drogue iranien pour tuer BHL. Le rapport ne précise néanmoins pas la manière dont a été déjoué le complot. BHL a également refusé de répondre aux journalistes américains.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Décembre 2022 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Des hommes d'affaires israéliens en Colombie faisaient aussi partie des cibles mais les tueurs engagés n’ont jamais donné suite, selon le journal. L’année dernière, un citoyen russe avait été arrêté à Chypre pour avoir organisé la surveillance des israéliens dans le pays, pour le compte de l’Iran. Outre les Juifs, de nombreux dissidents iraniens à l’étranger ont également été visés.



L'été dernier, des responsables israéliens ont déconseillé aux Israéliens de se rendre à Istanbul, affirmant que les autorités israéliennes et turques avaient récemment déjoué des attentats terroristes soutenus par l'Iran.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook