L’OFNAC préconise un dispositif préventif contre la fraude et la corruption dans le secteur forestier

Le chef de département investigations de l’OFNAC, Youssoupha Diallo, a souligné, mardi, la nécessité de mettre en place un dispositif de prévention des pratiques de fraude et de corruption, qui sont nuisibles à l’émergence de l’économie forestière.



" Les enjeux et défis de la gouvernance forestière au Sénégal, suscitent la nécessité de mettre en place un dispositif de prévention des pratiques de fraude et de corruption, qui sont nuisibles à l’émergence de l’économie forestière et à la préservation des ressources de la faune et de la flore ", a-t-il déclaré.



M. Diallo a indiqué que ces ressources forestières constituent des produits stratégiques indispensables, pour réaliser et consolider un développement durable de nos terroirs.



Il s’exprimait à l’ouverture d’un atelier de trois jours, à Tambacounda, sur " l’élaboration de plans d’actions de lutte contre la corruption dans le domaine de la Gouvernance des ressources forestières ".



L’organisation de cet atelier implique les Inspections régionales des Eaux, Forêts et Chasses des régions de Tambacounda et de Kédougou.



" Ces régions du sud-est sont riches de leur patrimoine forestier et leur dynamisme dans les activités d’exploitation forestière qui contribue à l’économie nationale ", a souligné Youssoupha Diallo, estimant que ‘’ les pouvoirs publics font face, en permanence, au défi de préservation de la ressource ’’.



Le chef du département investigations de l’OFNAC invite les acteurs à une vision commune et des actions concertées, pour mieux prévenir et lutter contre la corruption dans le secteur forestier.



Le Colonel Babacar Dione, adjoint au directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, a plaidé pour une gouvernance harmonieuse et inclusive, afin d’assurer une exploitation rationnelle de la forêt.



" Les régions de Kédougou et Tambacounda concentrent une bonne partie des ressources floristiques et fauniques. Ainsi, une bonne gestion des ressources forestières doit se faire dans le cadre d’une gouvernance harmonieuse et inclusive, pour assurer une exploitation rationnelle et durable au profit des générations actuelles et futures ", a-t-il dit.









