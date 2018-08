L’ONAS renouvelle avec succès son certificat Qualité AFAQ AFNOR et confirme son savoir-faire en matière de réalisation d’ouvrages d’assainissement...

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Août 2018 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

Le certificat Qualité de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a été renouvelé avec succès, confirmant ainsi la maîtrise de cette entreprise publique en matière de réalisation d’ouvrages d’assainissement, de travaux de raccordement, et de collecte et traitement des eaux usées, à l’issue de l’audit de surveillance, conduit dans la période du 13 au 14 Aout 2018, par AFAQ AFNOR.



« L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) vient de renouveler avec succès son certificat Qualité ce qui constitue est une confirmation de son savoir-faire en matière de réalisation d’ouvrages d’assainissement, de travaux de raccordement, et de collecte et traitement des eaux usées, à l’issue de l’audit de surveillance, conduit dans la période du 13 au 14 Aout 2018, par AFAQ AFNOR. », a révélé le DG de l’ONAS, Lansana Gagny Sakho.



Qui ajoute « Avancée significative qui fait passer notre Système de Management de la Qualité de la norme ISO 9001 version 2008, caractérisée par l’approche processus, à la nouvelle norme ISO 9001 version 2015, fondée sur le management des risques. »



Rappelons que l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion du secteur de l’assainissement. Il a été créé par la loi n° 96-02 du 22 Février 1996, et organisé par le décret 96-667 du 07 Août 1996.



L'ONAS est chargé de La planification et la programmation des investissements, de la maîtrise d’ouvrages et la maîtrise d’œuvre, la conception et le contrôle des études et des travaux d’infrastructures d’eaux usées et pluviales; l’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement d’eaux usées et pluviales.



Sans oublier le développement de l’assainissement autonome; la valorisation des sous produits des stations d’épuration; et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, dans la limite des zones urbaines et périurbaines.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook