L'ONUDI encense le Sénégal: "Les infrastructures sont rentabilisées et utilisées, le TER et le BRT sont bienvenus"

« Il y avait beaucoup de régions qui étaient quand même isolées parce qu’elles n’avaient pas accès à un réseau routier moderne. Aujourd’hui, on peut prendre sa voiture et en deux heures aller dans le Sine Saloum. Je me souviens qu’à l’époque que pour aller même à Saly, on mettait trois ou quatre heures. Aujourd’hui, en quarante-cinq minutes, on est à Saly.



On n’y va parfois même pour déjeuner, puis, on revient. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les infrastructures sont indispensables. Maintenant, on est dans une période difficile à cause de la crise Covid aussi où les États sont plus endettés. Il faut continuer à assurer les conditions de transport, et le TER et le BRT sont bienvenus. Cela a pu toujours être discuté dans les pays. Mais on s’aperçoit que les infrastructures sont rentabilisées et surtout utilisées », poursuit-il.



Autrement dit, l’ONUDI n’a pas de réserves sur les coûts de ces infrastructures. Le Ter, a plus de 700 milliards, et le BRT à près de 300 milliards F CFA, sont venus alimentés le débat sur l’endettement du pays.

En plus du Sénégal, Christophe Yvetot couvre le Cap Vert, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée Bissau.