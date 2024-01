L’UCAD va recevoir 18 000 nouveaux bacheliers

L’année académique 2024 va bientôt démarrer à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). L’annonce a été faite par le recteur Ahmadou Aly Mbaye. Ce dernier a fait savoir que le nombre de nouveaux bacheliers reçu d’habitude par l’UCAD, a été revu à la baisse. « Nous avons fait un mémorandum envoyé au ministère de tutelle, pour leur demander de diminuer le nombre de nouveaux bacheliers orientés à l’UCAD, parce que nous comprenons que la massification est aussi une cause des troubles que nous vivons », a fait savoir Ahmadou Aly Mbaye.



L’UCAD, qui recevait d’habitude 30 000 nouveaux bacheliers, va enrôler désormais 18 000. Sur ces chiffres, le recteur fait noter que « les 15 000 se sont déjà inscrits ». Ahmadou Aly Mbaye a invité le reste à s’inscrire le plus tôt possible, car les enseignements vont démarrer dès le mois de février. Toutefois, il n’est pas garanti que ces cours se fassent en présentiel.



















Rewmi