L'UCAD vainqueur du Concours national de plaidoirie en DIH Les étudiants de la Faculté de droit de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar ont remporté vendredi le huitième Concours national de plaidoirie en Droit international humanitaire (DIH).



Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|



‘’C’est un honneur et un plaisir de représenter le Sénégal au prochain Concours régional en Droit international humanitaire. On a gagné humainement et intellectuellement ce concours’’, a réagi Aminata Dia, une des membres de l’équipe gagnante.



Elle s’exprimait quelques minutes après la proclamation par le jury des résultats du concours organisé dans les locaux de l’Ecole nationale d’administration (ENA). L’équipe de l’UCAD était opposée à celle de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Sud).



‘’On va mettre tout notre possible pour représenter notre pays au prochain concours régional francophone (prévu à Yaoundé au Cameroun)’’, a assuré Aminata Dia.



Le concours a été organisé sur quatre jours, à l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Des étudiants de quatre institution d’enseignement supérieur ont pris part aux épreuves éliminatoires.



Il s’agit de l’UCAD, de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, de l’Université Assane Seck de Ziguinchor et de l’Institut des droits de l’homme et de la paix (IDHP) de l’UCAD.



La capitale camerounaise va abriter le prochain concours régional francophone de plaidoirie en Droit international humanitaire.



La délégation régionale du CICR, basée à Dakar, couvre le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et le Cap-Vert.













Aps

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos