L’UE et la Libye épinglées par l’ONU: Leurs pratiques privent les migrants de leurs droits et dignité, pouvant même leur ôter la vie Les Nations-Unies ont récemment épinglé la Libye et l’Union européenne, leur demandant de réformer leurs opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée.

L’ONU affirme que les pratiques actuelles privaient les migrants de leurs droits et de leur dignité, quand elles ne leur ôtaient pas la vie.



Depuis le début de l’année 2021, 866 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe, selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations.



SOS Méditerranée assure avoir secouru plus de 30 000 personnes depuis février 2016, d’abord avec l’Aquarius, puis avec l’Ocean Viking.













