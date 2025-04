L’UIP invitée à fermement œuvrer en faveur d’une cessation des hostilités à Gaza

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a invité, lundi, à Tachkent (Ouzbékistan), ses pairs de l’Union interparlementaire (UIP) à fermement œuvrer en faveur d’une cessation immédiate des hostilités dans la bande de Gaza, d’un accès sans entrave de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne et d’une relance d’un véritable processus de paix.



‘’Je lance ici donc un appel solennel à cette auguste Assemblée : que notre Union interparlementaire adopte une position claire et ferme, et qu’elle œuvre en faveur de la cessation immédiate des hostilités, de l’accès sans entrave à l’aide humanitaire, et de la relance d’un véritable processus de paix au Proche-Orient’’, a-t-il notamment déclaré.



Il s’exprimait à l’ouverture, dans la capitale de l’Ouzbékistan, de la 150e Assemblée générale de l’Organisation interparlementaire mondiale consacrée à ‘’l’action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale’’.



‘’On ne saurait parler de développement et de justice sociale sans évoquer la situation tragique dans la bande de Gaza’’, a-t-il rappelé en déplorant une crise humanitaire d’une ampleur inédite dans les territoires palestiniens occupés par Israël, particulièrement la bande de Gaza soumise à un blocus et des raids destructeurs et meurtriers depuis plus de 18 mois.



‘’Face à une crise humanitaire d’une ampleur inédite – marquée par la perte de milliers de vies innocentes, la destruction d’infrastructures civiles essentielles et la détresse de populations privées de leurs droits fondamentaux – notre silence, en pareille circonstance, s’apparenterait à une forme de complicité’’, a-t-il dit en s’adressant à ses pairs de l’UIP.

Il a insisté sur le fait que les parlementaires ‘’ont un devoir moral de dénoncer toute forme d’injustice et de violence faite à des victimes innocentes, quels qu’en soient les auteurs’’.



”Le Sénégal, fidèle à sa tradition, soutient cette cause avec constance et loyauté. Il a présidé le Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, et reste engagé pour une paix juste et durable dans la région, fondée sur le respect des règles du droit international’’, a réitéré le président de l’institution parlementaire.

Aps