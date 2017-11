Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte L’UNION EUROPEENNE INNOCENTE GULEN !: Le mouvement Gülen n’est pas une organisation terroriste » Rédigé par Alain Lolade le 30 Novembre 2017 à 14:27 | Lu 261 fois Pour rappel, Fethullah Gülen est actuellement l’un des savants musulmans les plus influents dans le monde. Il est le fondateur du mouvement social contemporain « Hizmet » ou « Mouvement des bénévoles » ou encore « Mouvement Gulen ». Sa doctrine se résume en une phrase : « promouvoir des relations pacifiques entre les communautés, sociétés, cultures et traditions religieuses différentes ». Pour se faire, il a mis en place des centaines d’institutions éducatrices modernes, des groupes de presse, et autres structures qui prônent le dialogue interculturel et interreligieux.



Au Sénégal, pour le compte de la rentrée scolaire 2017-2018, cet éminent personnage aura été l'absent le plus présent du feuilleton Yavuz Selim qui aura tenu en haleine, presse, parents d'élèves, élèves et pouvoirs publics. De fait, la guéguerre Recyp Erdogan-Fethullah Gülen s'est invitée dans notre pays avec la fermeture forcée des établissements Yavuz Selim, qui appartiennent de près ou de loin, à la galaxie Gülen.





Gilles de Kerchove, le patron de l’anti-terrorisme de l’Union européenne, a confié à Reuters que le mouvement Gülen n’était pas une organisation terroriste. L’UE a besoin de preuves « substantielles » pour changer de position, a-t-il ajouté.



Le pouvoir turc tente à chaque occasion de qualifier de terroriste le Hizmet, ce mouvement initié par Fethullah Gülen, accusé par Ankara d’être le cerveau de la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016.



La Turquie accuse souvent ses alliés de l’OTAN de ne pas avoir assez fermement condamné le putsch avorté, en prétendant qu’ils semblent plus préoccupés par la répression qui s’en est suivi.



« Vous avez besoin de données concrètes qui montrent que telle personne est impliquée dans le putsch », a indiqué de Kerchove.

Les autorités turques ont arrêté quelque 50 000 personnes, dont des enseignants, des policiers, des journalistes pour des liens présumés avec le Hizmet. Quelque 150 000 personnes ont été licenciées ou suspendues de leur travail.



Certains ont été arrêtés pour avoir téléchargé ByLock, une application de messagerie dont le gouvernement dit qu’elle a été utilisée par les comploteurs. D’autres ont été arrêtés pour avoir eu des appels téléphoniques avec des utilisateurs de ByLock.

Le Service fédéral de renseignement allemand (BND) avait également déclaré qu’elle n’était pas convaincue que Gülen soit derrière le coup d’Etat raté. Les Etats-Unis estiment également que les preuves fournies par la Turquie pour appuyer le dossier d’extradition de Gülen, qui vit en Pennsylvanie depuis 1999, sont insuffisantes. Erdogan avait même fini par proposer d’échanger Gülen contre le pasteur américain Andrew Brunson, détenu en Turquie pour appartenance… au Hizmet.



« Les décision d’extradition sont entre les mains de tous les Etats membres et le pouvoir judiciaire indépendant, et ils ont besoin de preuves solides », a déclaré de Kerchove.











