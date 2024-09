L’Ujtl déjà dans les starting-blocks pour les Législatives: Franck Daddy Diatta veut des jeunes sur les listes du Pds

En marge de son Assemblée générale, samedi dernier, l’Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) a sonné la mobilisation en vue des Législatives anticipées. Son secrétaire général Franck Daddy Diatta a, en présence de Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, de Mame Diarra Fam et d’autres responsables du Pds, plaidé pour « une forte présénce des jeunes sur les listes ».



Il a indiqué à ses «frères» que leur mission, c’est de conduire Karim Wade au Palais de la République. « Nous voulons plus de jeunes à l’Assemblée nationale », a-t-il insisté. « La relève est assurée, cette détermination prouve votre engagement. Il faut se mobiliser parce que les jeunes ont une responsabilité pour ces Législatives. Nous sommes rassurés », a magnifie Lamine Thiam, relate "Bes Bi".