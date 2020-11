L'Ums accuse Me Malick Sall de vouloir condamner le juge Téliko L'Union des magistrats du Sénégal (Ums) soutient dans un communiqué que le ministre de la Justice Me Malick Sall tient à faire condamner le juge Souleymane Téliko. Le bureau de l'Ums en appelle ainsi l'engagement de tous pour une mobilisation à la hauteur de l'enjeu.

