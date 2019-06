L’Uncefs accompagne la politique nationale de reforestation du gouvernement…

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 20:50

Le président de l’Union nationale des coopératives forestières du Sénégal (Uncefs), Abdoulaye Sow présente dans cet entretien la pépinière de l’Uncefs de Mbao, créée en 1999 avec de taux de production de plants en moyenne de 50 000 plants pour accompagner la politique nationale de reforestation du gouvernement.



Mais depuis 2010, la coopérative s’est orientée dans la production d’arbres forestiers. Il revient également sur la visite du nouveau ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Abdou Salam Sall, le 06 juin 2019 à la pépinière, dans le cadre d’un programme de visite de ses services et de ses partenaires.



Lors de cette visite, le ministre a proposé un programme: « Une commune, un mois de reboisement ».



Par à ce programme, l’Uncfs a mis à la disposition du gouvernement dans la région de Dakar 20 000 plants constitués d’arbres forestiers. Notre organisation est prête à les accompagner dans ce programme du PSE vert.

