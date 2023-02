L’Union africaine somme la Tunisie, de cesser tout discours haineux…

(Webdo.tn)- Dans un communiqué rendu public, vendredi 24 février 2023, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a fermement condamné « les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes contre des compatriotes africains ».



« Des déclarations qui vont à l’encontre de la lettre et de l’esprit de notre Organisation et de nos principes fondateurs », dit le communiqué.



Il a indiqué que la vice-présidente de l’UA et le Commissaire de l’UA pour la Santé, ont reçu le représentant permanent de la Tunisie accrédité auprès de l’Union africaine, afin d’exprimer les vives préoccupations de l’organisation, « quant à la forme et le fond de la déclaration ciblant des compatriotes africains ».



L’UA a rappelé à tous les membres, d’honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des instruments pertinents de l’Union africaine, à savoir traiter tous les migrants avec dignité, d’où qu’ils viennent, s’abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux.



Il a aussi réitéré l’engagement de la Commission à soutenir les autorités tunisiennes pour la résolution des problèmes de migration, afin de rendre la migration sûre, digne et régulière.



Le ministère des Affaires étrangères, de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger a réagi, aujourd’hui, exprimant sa surprise et rejetant ce qui a été rapporté dans ce communiqué, à partir de phrases et accusations sans fondement et d’une mauvaise compréhension des positions des autorités tunisiennes.



A cet égard, le ministère des Affaires étrangères réaffirme l’engagement des autorités tunisiennes, de protéger les résidents étrangers de différentes nationalités et de lutter contre le phénomène de l’immigration irrégulière, dans le cadre de la législation tunisienne et des traités internationaux et africains, sans stigmatisation.