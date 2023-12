L’Université Cheikh Hamidou Kane primée par l’Unesco

L’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (Un-Chk), a remporté le Prix Unesco-Ichei du cas Pionnier de la numérisation dans l’enseignement supérieur. Selon un communiqué de l’institution, la distinction a été remise au Professeur Moussa Lô, recteur de l’Université virtuelle, ce jeudi 7 décembre 2023, à Shenzhen (Chine), à l’occasion du Sommet mondial des partenaires de L’Iioe (Institut international de l’enseignement en ligne), qui s’y tient présentement, renseigne Emedia.sn.



« Initié par le Centre international pour l’innovation dans l’enseignement supérieur de l’Unesco, le prix en question est pour encourager et féliciter les établissements d’enseignement supérieur, pour leur exploration active, leur innovation et leur pratique dans le domaine de la numérisation de l’enseignement supérieur », a indiqué un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur.



A noter que l’Université avait présenté une candidature axée sur le rôle de l’Espace numérique ouvert (Eno), dans le contexte de l’enseignement à distance au Sénégal et en Afrique subsaharienne.