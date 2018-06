L’Uruguay qualifiée, mais sans briller contre l'Arabie saoudite Avec une victoire devant l’Arabie saoudite (1-0) ce mercredi, l’Uruguay a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Mais Cavani et ses coéquipiers n’ont pas convaincu, et ont été sauvés par un but opportuniste de Suarez.

L’Uruguay, qualifié sans briller

Une victoire dans le temps additionnel sur un coup de tête de Gimenez sur corner contre l’Egypte (1-0). Et un nouveau succès étriqué ce mercredi contre l’Arabie saoudite grâce à Luis Suarez sur corner également (1-0).



L’Uruguay participera certes aux huitièmes de finale de la Coupe du monde, mais la manière laisse clairement à désirer pour la Céleste, qui peine à emballer dans le jeu. En ouverture du Mondial, la Russie avait de son côté cartonné les joueurs de Juan Antonio Pizzi (5-0), qui étaient apparus très fébriles défensivement. Au classement, la Russie et l’Uruguay sont donc qualifiés. L’Egypte et l’Arabie saoudite élimées.



Suarez opportuniste, Cavani toujours muet

Luis Suarez disputait son 100e match ce mercredi sous les couleurs de l’Uruguay. Sixième joueur à atteindre cette barre symbolique avec la Celeste, l’attaquant du FC Barcelone a fêté ce cap en inscrivant l’unique but de la rencontre. Opportuniste sur corner en profitant d’une sortie ratée d’Alowais, le buteur est devenu le premier joueur de son pays à marquer dans trois éditions différentes du Mondial, après 2010 et 2014.



Suarez a également rejoint Diego Forlan en tête des meilleurs buteurs uruguayens en Coupe du monde, avec six réalisations au total. De son côté, Edinson Cavani n’a toujours pas réussi à débloquer son compteur personnel dans cette compétition, manquant de justesse et de réalisme en fin de rencontre notamment face au gardien saoudien.



En parlant de L1, à noter, au passage que cette rencontre était arbitrée par M.Turpin, sans aucun accroc.



Une finale contre la Russie pour la première place

Conséquence de cette deuxième victoire consécutive, l’Uruguay disputera une "finale" contre la Russie le 25 juin (16h) pour l’attribution de la première place du groupe A.



Cavani et ses coéquipiers partiront néanmoins avec un petit désavantage, puisque la Russie mène largement à la différence de buts générale, et pourra donc se contenter d’un match nul pour terminer en tête. Pour rappel, le premier du groupe A croisera avec le deuxième du groupe B, et affrontera donc l’Espagne, le Portugal ou l’Iran, puisque le Maroc est déjà éliminé.









