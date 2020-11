L’accuse meurt avant son jugement : Alioune Guèye avait chopé la Covid à l’hôpital Le tribunal de grande instance de Diourbel, siégeant en chambre criminelle, devait juger, hier, les prévenus Alioune Guèye et Aliou Ka. L’action judiciaire s’est éteinte pour le premier nommé, parce qu’il est décédé avant son jugement. Le second, Aliou Ka, a écopé d’une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme.

Alioune Guèye dit ‘’Ablaye Ndiaye’’ poursuivi avec son compère Aliou Ka, surnommé ‘’Mbaye Kane’’, ne s’est pas présenté hier à la barre du tribunal de grande instance de Diourbel siégeant en chambre criminelle. Il est décédé dans la nuit du mercredi au jeudi, vers minuit, au centre hospitalier de Diourbel où il était interné.



Le défunt a succombé, d’après des sources bien informées et proches du milieu judiciaire, d’une crise cardiaque. D’ailleurs, il souffrait d’une pathologie cardiaque. Ce qui lui avait valu des séjours réguliers à l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. C’est au niveau de cet établissement de santé qu’il avait chopé le virus responsable de la Covid-19. Alioune Guèye a été inhumé un peu après 17 h au cimetière musulman de Keur Goumack. Avec sa disparition, l’action judiciaire s’est éteinte.



Son acolyte, Aliou Ka, poursuivi du délit de détention et trafic intérieur de drogue, a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison ferme. Devant la barre du tribunal de grande instance de Diourbel, Aliou a nié les faits pour lesquels il a été poursuivi. En prononçant son verdict, le juge a requalifié les faits en offre et cession de chanvre indien, avant d’ordonner la confiscation des deux motos et la somme de 15 000 F CFA trouvés par-devers les prévenus.



Les prévenus ont été arrêtés le 30 juillet 2019 en possession de deux kilogrammes de chanvre indien. Ils seront inculpés pour les délits de détention et trafic intérieur de drogue avant d’être mis sous mandat de dépôt le 7 août 2019 et incarcérés à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel.



A noter que le procureur de la République, lors de son réquisitoire, avait demandé que le prévenu Aliou Ka soit condamné à 15 ans d’emprisonnement ferme.



