L’activiste Guy Marius Sagna toujours en garde-à-vue

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019

Arrêté mardi, par les éléments de la Section de recherches de Colobane (Dakar), chez lui à Dieuppeul, l’activiste Guy Marius Sagna est toujours en détention.



Hier dans la matinée, il a été déféré au parquet de Dakar et présenté à un juge d’instruction. Mais faute d’avoir vu ce dernier, il a bénéficié d’un retour de parquet. C’est dire qu’il a passé sa deuxième nuit au Commissariat Central.



Selon nos infirmations, son interpellation serait liée à ses publications sur Facebook. L’activiste a notamment déclaré que le défunt Ousmane Tanor Dieng et l’ancien Premier ministre, Mohammed Boun Abdellah Dione sont allés se soignés dans les meilleurs hôpitaux à l'étranger, aux frais du contribuable. Son avocat, Me Moussa Sarr assure de son côté qu’aucune charge n’a pour l’instant, été retenue contre lui.

