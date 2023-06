L’actualité des émeutes

Alors que le calme revient progressivement dans certains coins de la banlieue, à Keur Massar, les nerfs sont vifs. C’est ainsi qu’hier, un véhicule supposé transporter des nervis, a été brûlé. Sur la situation économique, elle est jugée tendue. Le secteur privé évalue les pertes occasionnées par les manifestations de jeudi et vendredi, à 25 milliards FCfa par jour, selon Amath Soumaré, vice-président du Medes. A Dakar Dem Dikk, les pertes sont évaluées entre 30 et 40 millions FCfa par jour, selon son Directeur général.



Sept magasins Auchan ont été attaqués depuis le 1er juin. Un chapiteau de produits non alimentaires d’une valeur de 100 millions FCfa, a été brûlé à Mbour, selon les responsables. A l’heure actuelle, une dizaine de magasins de la chaîne française sont ouverts dans des zones vertes ou sécurisées. Au tribunal de Dakar, tous les mineurs de moins de 14 ans ont été libérés. Ce vendredi, ceux âgés de 14 à 18 ans seront entendus en présence de leurs familles ou tuteurs.











Le Témoin