L'administration Biden s'attaque sérieusement au Web3

Dans son nouveau décret, l'administration Biden reconnaît que « les progrès de technologie numérique et de registre distribué pour les services financiers ont conduit à une croissance spectaculaire des marchés des actifs numériques, ayant de profondes implications sur la protection des consommateurs, des investisseurs et des entreprises ». Il a demandé à tous les organismes fédéraux compétents d'étudier les risques et les possibilités associés à la technologie de blockchain. Et en incluant des organisations telles que le Département du commerce, le Département du travail et l'Agence américaine de développement international (USAID), il reconnaît que le Web3 offre des opportunités allant bien au-delà de la spéculation sur les actifs numériques, de nouvelles formes de marchés de capitaux intermédiés par logiciel, ou de finance décentralisée.



En outre, en agissant dès à présent, l'administration peut



Il n'est plus possible d'ignorer les secteurs du Web3 et de la crypto : ils ont acquis une importance bien trop grande. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement ukrainien



Le CSF, par exemple, a récemment publié un



Une autre contribution importante au débat vient du Groupe de travail du président sur les marchés financiers, qui a récemment publié un



Comme je



Au XXIe siècle, il n'y a aucune bonne raison pour que les migrants doivent payer



Le décret présidentiel de Biden indique que les États-Unis ont l'intention d'être une source majeure d'innovation et de normalisation dans ce nouveau domaine technologique. Comme les deux premières générations d'Internet, celle-ci sera fortement façonnée par la réponse des premiers acteurs à élaborer une réponse réglementaire. Les États-Unis ont encore une fois l'occasion de s'assurer que Web3 évoluera dans une direction qui reflètera les valeurs occidentales d'ouverture, d'opportunité et d'inclusion. Mais ce pays ne doit pas perdre de temps. La course mondiale aux devises numériques va continuer à s'intensifier. Le projet pilote de monnaie numérique (e-CNY) de la Chine s'étend déjà à plus de 260 millions d'utilisateurs après avoir fait ses débuts aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.



La rivalité dans le domaine des monnaies numériques sera l'un des enjeux déterminants de notre époque. Les États-Unis ne peuvent plus se contenter d'assister passivement à la dernière révolution technologique. Le décret présidentiel de ce mois-ci est une première étape bienvenue. Le défi va consister à présent à trouver le bon équilibre entre la gestion des risques et le soutien à la compétitivité mondiale de l'Amérique.

Dante Alighieri Disparte, Directeur de la stratégie et responsable de la politique mondiale chez Circle, membre du Conseil des relations étrangères. Il siège au Consortium de gouvernance de monnaie numérique du Forum économique mondial.

