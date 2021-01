L’affaire des 675 kg de cocaïne saisis à Ngaparou commence à révéler ses secrets. Selon les premiers éléments de l’enquête, rapportés par EnQuête, la drogue appartiendrait à un réseau international dont tous les membres vivent en Gambie, au Maroc, en France et en Belgique.



Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 11:15

La drogue a été découverte dans plus de 200 fûts dans diverses localités du pays.



Lors de la perquisition dans un immeuble à Ngor, les gendarmes de la Section de recherches de Colobane ont trouvé de la poudre dans des seaux de peinture.



Après une nouvelle perquisition, les pandores ont mis la main sur une facture de commande de 78 fûts et 160 kg d’acétone achetés par le Belge Jean Yann Dominique Blain.



Cuisiné, il conduit les enquêteurs à un dépôt sis à Hann Yarakh. Sur place, 62 fûts ont été trouvés.



Auparavant, 62 fûts ont été découverts à Nguerigne. 31 autres fûts de couleur marron et 15 fûts noirs contenant de l’huile de moteur ont été également saisis.



Les gendarmes ont aussi effectué une 3e perquisition au domicile d’un autre suspect localisé à Rufisque.



Ils ont découvert que la dame qui vivait dans la maison est la mère d’un Sénégalais qui séjourne actuellement au Maroc.



Une moto et une voiture de marque Range Rover ont été trouvées dans la maison. L’enquête révèle aussi qu’il est colocataire, avec un Belge.



Un Franco-sénégalais impliqué dans cette affaire est un grand trafiquant de cocaïne activement recherché en France. Il est un grand promoteur immobilier à Dakar.





