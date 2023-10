L'agresseur qui détroussait des passants après des séances de lutte, arrêté

Agresseur notoire, B. Touré, sur sa moto, armée d’un couteau, croyait échapper à ses victimes, après avoir attaqué en pleine rue la dame T. Camara, gérante d’une agence immobilière.



Il a réussi à dérober 550 mille francs Cfa, une enveloppe de 380 mille francs Cfa, 15 mille FCfa et un chèque. Le mis en cause qui s’aventurait à détrousser des passants après des séances de lutte, avait pu prendre la fuite. Mais, il sera alpagué aux abords de Colobane et remis aux pandores, qui l’ont mis à la disposition des limiers de la Médina.



La victime a reconnu son agresseur, qui va passer aux aveux lors de son audition. Il est déféré au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis en violence et avec utilisation de moyen roulant et menaces avec arme blanche.