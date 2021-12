L’alimentation électrique du TER « complètement déconnectée » de la consommation des ménages

L’alimentation du Train express régional (TER) en électricité, est « complètement déconnectée » de la consommation des ménages, a rassuré mardi, l’ingénieur en chemins de fer et ancien de la société Alstom, Mame Fall, insistant sur son mode thermique avec lequel il peut fonctionner.



« L’alimentation du Train express régional est complètement déconnectée de la consommation des ménages. Nous sommes partis de la station de Cap des Biches où on a tiré un câble pour venir soustraire l’alimentation du TER, ce qui fait que c’est complètement déconnecté de la consommation des ménages », a dit l’ingénieur.



Il s’exprimait au cours d’une visite de presse organisée par l’APIX et la société chargée de l’exploitation du TER (SETER). Il a aussi évoqué le mode thermique avec lequel peut fonctionner le train dont le chef de l’Etat Macky Sall a procédé officiellement lundi, à la mise en circulation à Diamniadio, dans le département de Rufisque.



« Quand il n y a plus d’électricité, le train fonctionne avec des générateurs qu’on appelle Power pack diésel qui sont en toiture de chaque rame. Ce mode peut aussi être utilisé pour des raisons de maintenance », a dit M. Mame Fall.



Selon lui, Le passager ne pourra pas ressentir la différence quand on passe d’un mode à l’autre, ajoutant qu’il n’y a donc « aucun risque vis-à-vis des ménages concernant l’alimentation électrique ».



M. Fall a fait savoir qu’il n’existe aucun lien entre les deux types d’alimentation en électricité, précisant qu’il peut y avoir une interruption en cas de maintenance.













APS