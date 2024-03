L’ambition du candidat Aliou Mamadou Dia : «Un Sénégal prospère, bâti dans l’équité et la dignité humaine» A travers le programme «Nite ak Naataange» (humanisme et prospérité), Aliou Mamadou Dia veut bâtir à l’horizon 2034, «un Sénégal prospère mais dans l’équité, la transparence, la droiture, l’unité et le respect de la dignité humaine». "S Bes Bi"

La formulation de cette vision est faite selon une approche inclusive, à travers des concertations avec les différentes couches de la société sénégalaise et des analyses prospectives. La mise en œuvre de cette vision se fera à travers 4 piliers transformateurs, que sont le développement du capital humain, l’économie compétitive, durable et inclusive, la gouvernance, paix et équilibre des institutions et l’inclusion et protection sociale.



Le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) compte mettre sur pied, entre autres, « une offre de services de soins de santé de qualité, un leadership féminin et une autonomisation des femmes ».



Les daaras seront professionnalisés avec la création d’un Haut conseil des sages (Hcs), la promotion d’un enseignement supérieur et d’une recherche scientifique de qualité. Dans le secteur de la santé, tous les hôpitaux seront dotés de Services d’accueil des urgences (Sau) «aux normes» et les centres de santé vont avoir des unités d’accueil des urgences (Uau).



Conformément aux directives de l’Uemoa, plus connues sous l’appellation «Engagements d’Abuja», Aliou Mamadou Dia annonce qu’il y aura le renforcement du financement de la santé, en consacrant 15% du budget national à ce secteur.



Dans le secteur de la culture, outre la création des espaces culturels numériques endogènes, il sera mis en place un agenda culturel national pour valoriser la diversité culturelle. Il compte créer un musée d’exposition permanente des œuvres des artistes nationaux et internationaux et une école nationale de cinématographie et art numérique.



