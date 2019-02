L’ancien juge Ibrahima Dème donne les raisons de son choix PUR iGFM – (Dakar) L’ancien juge Ibrahima Dème a fait face à la presse ce dimanche 10 février 2019, pour apporter son soutien au Pur. Recalé par le Conseil constitutionnel, le Mouvement Ensemble a donné les raisons de son choix pour le candidat Issa Sall.

La décision a eu du mal à se prendre. Depuis qu’il a été recalé par le Conseil constitutionnel, l’ancien juge Ibrahima Dème avait perdu la voix. Il l’a retrouvée ce dimanche par le biais d’une conférence de presse organisée pour matérialiser son soutien à Issa Sall, le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur).



«J’ai entamé depuis deux mois avec les responsables et militants du mouvement Ensemble du Sénégal comme de l’extérieur, une large concertation à l’issue de laquelle leur choix s’est porté sur le candidat El Hadji Issa Sall du Pur. Ils ont estimé qu’il rassemble les valeurs et qualités pour présider aux destinées du Sénégal.»



Par conséquent, le juge Ibrahima Dème appelle tous ses militants et sympathisants à battre campagne et à voter pour le président El Hadji Issa Sall, «pour que l’alternance prochaine entraine les véritables ruptures que les Sénégalais attendent depuis longtemps ».



Auparavant, il a voulu partager avec tous les Sénégalais, un important projet auquel il a été associé et qui concerne la création d’une structure africaine dédiée à l’indépendance de la Justice.



De grands noms de la justice africaine comme Mamadou Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice du Mali, Nicolaî Thiangaye juriste ancien Premier ministre de la Centrafrique, Robert Dossou, avocat et ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin ont mis en place une coalition africaine pour l’indépendance de la Justice.



Mame Fama GUEYE ( Envoyée Spéciale à Thiès)

