L'ancien maire de Koungheul et représentant du khalife général des Mourides dans le département, est décédé ce matin

Selon une source qui s’est confiée à xibarubambouck.com, l'ex maire et ancien responsable politique à Koungheul, M. Mame Samba Seck a rendu l’âme ce lundi matin .



Elhadji Mame Samba Seck n’est plus de ce monde! L’homme politique sénégalais, qui au cours de sa vie a été ancien responsable politique et ancien député, est décédé ce lundi 3 août 2020 à l’âge de 84 ans, a appris xibarubambouck.



Ancien député-maire de Koungheul, il a été également le représentant du khalife général des Mourides à Koungheul jusqu'à ce matin du 3 août 2020.



Hospitalisé à l'hôpital Principal de Dakar, Mame Samba Seck a été opérateur économique sous le régime du président Abdou Diouf.



Enterrement prévu ce jour à Touba, à 17 heures. Priez pour lui…



L'équipe de LERAL.NET s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.

