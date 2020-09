L’ancien maire de Tivaouane écroué à la Mac de Thiès

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020 à 09:30

Le journal L'As révèle qu'El hadji Malick Diop, ancien député-maire de Tivaouane entre 2002 et 2014, et par ailleurs président de la Commission Economique et Financière du Cct/Uemoa, est depuis quelques jours pensionnaire de la Maison d’Arrêt et de Correction (Mac) de Thiès.



D'après des radars du journal, il a été emporté par les questions foncières qui le poursuivent depuis son départ de la tête de la mairie. Il a été placé sous mandat de dépôt en même qu’un de ses proches collaborateurs à la mairie.

