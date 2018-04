L'ancien ministre Dr. Lamine Bâ rejoint Idrissa Seck

Le président du Parti pour la liberté et la citoyenneté/And defar Djiko Yi, Dr. Lamine Ba, annonce soutenir la candidature de Idrissa Seck. L’ancien ministre libéral justifie son engagement aux côtés du patron du Rewmi pour les retrouvailles des fils de Wade mais surtout pour la victoire de la famille libérale à la présidentielle de 2019.



À cet effet, il évoque l’appel téléphonique entre le fils putatif et celui d’emprunt qui va aboutir inéluctablement à la reconstitution de la famille libérale. «Si Idy et Karim ont pu prendre langue, le reste va suivre. C’est comme un train. Lorsque la locomotive marche, tirer les wagons sera plus facile», a annoncé Dr. Lamine Bâ à L'As.