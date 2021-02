L'ancien président du Conseil régional de Sédhiou est décédé ! Après Famara Mané, le PDS vient de perdre ce lundi un de ses membres fondateurs. Mamadou Lamine Dramé n'est plus. L'ancien président du Conseil régional de Sédhiou est décédé !

Le département de Bounkiling vient de perdre un des ses illustres fils, Mamadou Lamine Dramé. Selon les informations de exclusif.net, il est décédé ce lundi 01 février à l'hopital CTO de Grand Yoff, des suite d'une longue maladie.



Originaire du village de Diaroumé (Bounkiling), Mamadou Lamine Dramé fut député libéral de la 12ème législature et également, président du Conseil régional de Kolda puis premier président du Conseil régional de Sédhiou. Il fut également un grand dignitaire du PDS en Casamance.

Exclusif.net présente ses condoléances à la famille éplorée.



