L’ancienne ministre de Macky Sall se radicalise: Fatou Tambédou rejoint Ousmane Sonko Fatou Tambedou n'est pas extrémiste, mais luttera toute sa vie contre l'injustice, surtout quand elle s'en sent victime. L’ancienne ministre de Macky Sall se radicalise et rejoint Ousmane Sonko, informe "Rewmi", dans sa chronique quotidienne « Go ».

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Décembre 2021 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

L’ancienne ministre déléguée auprès du ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, chargé de la Restructuration et de la Requalification des banlieues, devient de plus en plus amère avec le régime.



Et elle ne rate pas une occasion d'inviter ses anciens camarades de parti, a une prise de conscience de leur devenir dans le parti, avant qu'il ne soit trop tard.



Pour sa part, elle a décidé de militer désormais dans les rangs du Pastef de Ousmane Sonko, après avoir solde ses comptes avec Big Mack, par voie épistolaire publique et fortement salée.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook