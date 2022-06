L'animatrice Keb's Thiam cambriolée : 3 téléphones portables et l'intégralité de son salaire, emportés Sur sa page Facebook, l'animatrice de la TFM, Keb's Thiam, a affirme avoir été cambriolée, délestée de deux portables Samsug Fold 3 et d'un iphone 11 pro max, en sus de fortes sommes d'argent.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juin 2022 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

"On m'a cambriolé donc tout volé, 2 portables Samsung Fold 3 et 1 iphone 11 pro max, l'intégralité de mon salaire perçu le même jour et une autre forte somme d'argent, un ensemble en or, etc.



Mais alhamdoullilah, puisque je suis en vie, et c'est dans ma chambre, sur mon lit. Ils auraient pu me tuer ou m'agresser et le plus bizarre, j'ai dormi à presque 5h du matin.



Ma chambre était doublement fermée à clef, ils sont passés par le balcon. C'est à la Sicap Foire, faites attention deukbi woratoul. Qu'est-ce qui ce serait passé si je m'étais réveillée? Mais Allah est au contrôle", a-t-elle posté.

