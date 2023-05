L'appel au Dialogue-Deal entre Macky Sall et le Pds: Les révélations d'Aminata Touré

L'appel au dialogue du Président Macky Sall est une manœuvre politique pour diviser l'opposition. Une manœuvre qu'il a entamée depuis longtemps, avec la collaboration active du Parti démocratique sénégalais (Pds). C'est du moins ce que pense Aminata Touré.



" Aujourd'hui, ce deal que j'annonçais entre le Président Macky Sall et le Pds, a éclaté au grand jour. En fait, le Pds n'est pas participant au dialogue, le Pds est co organisateur avec le Président Sall, d'un pseudo dialogue et paradoxalement, l'actuel ministre de l'Intérieur Antoine Diome en sera le facilitateur ", a déclaré Mimi Touré face à la presse.



Elle ajoute: " Pendant des mois, j'ai entendu le Pds, parti politique crée en 1974, dire qu'il ne fera pas partie du rassemblement de l'opposition, parce que ma modeste personne à l'époque où je fus ministre de la Justice, leur aurait fait du tort en emprisonnant Karim ".



D'après toujours elle, " l'issue du deal entre le Pds et le Président Sall est que le Pds va accepter la candidature du Président Macky Sall et en contrepartie, Karim Wade sera amnistié et les 138 milliards qu'il nous doit, seront passés pour pertes et profits comme tous les frais engagés pour son procès ".



Elle lance un appel aux Sénégalais pour qu'ils rejoignent et renforcent le combat des démocrates, afin de défendre nos acquis démocratiques, la constitution et d'imposer l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives.