L’appel d’E-media aux travailleurs en grève

Après deux semaines de grève des employés du Groupe Emedia Invest, le Conseil d’administration a décidé de créer un comité social de bons offices, afin d'instaurer un dialogue social pour résoudre la crise actuelle, afin que les employés puissent regagner leur poste. D’ailleurs, le conseil demande aux employés de regagner leurs postesq, surtout en cette période de campagne. « Tout en admettant les difficultés de la conjoncture systémique du secteur des médias, le Conseil d'administration estime nécessaire, opportune et impérative, la reprise du travail dans ce contexte politique, marqué par la campagne électorale pour le scrutin législatif du 17 novembre prochain », peut-on lire dans le communiqué, rapporte "L'As".



Face à l’arrêt de travail, le groupe de presse note que cette « situation n'est guère réjouissante. Elle dégrade même les positions de l'entreprise acquises au prix d'un effort collectif, qui a valu au groupe, la reconnaissance des pairs, le plébiscite des publics agrégés et la satisfaction des partenaires publics et privés, qui approuvent ses options éditoriales et sa politique commerciale ». Face à l'émoi suscité par ces remous circonstanciés, le Conseil d'administration tient à rassurer les « partenaires, les employés et les publics, de son engagement indéfectible en faveur de la sauvegarde des outils de travail, de l'amélioration du climat et de l'urgence d'asseoir de solides bases de performances et de croissance économique ».