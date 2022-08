L’appel de Cheikh Ahmed Tidiane Youm à Pape Diop, TAS et Pape Djibril Fall Si lors de sa dernière conférence de presse, Wallu n’a pas réussi à convaincre les trois nouveaux députés faiseurs de rois à rallier leurs rangs, hier, Yewwi a réitéré cette demande mais d’une autre manière. « Je ne me pose pas de questions quant à la décision que vont prendre nos frères à savoir Pape Diop, Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall d’autant que durant toute la campagne électorale, ils ont montré face au peuple combien ils se sont sentis opprimés par le régime en place. Ils ont décrit ses carences, ses limites, sa mauvaise gouvernance pour vendre au peuple un nouveau projet de construction de cette nation. Donc, je ne me pose point de questions sur les choix de nos frères », a déclaré Cheikh Tidiane Youm.



Il n’a pas manqué de manifester tout le souhait de Yewwi et Wallu de les voir rejoindre leurs rangs. Mieux, il conseillera aussi aux membres de Benno Bokk Yakaar (Bby) de prendre leurs responsabilités, estimant que le régime en place est mourant et qu’ils vont dissoudre l’Assemblée nationale dans la foulée





