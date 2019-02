L’appel touchant de Sonko aux rebelles casamançais: " La guerre n’a pas de place au Sénégal..."

Ousmane Sonko a profité de l’étape de Bignona, son vrai fief politique, pour s’adresser à la rébellion casamançaise. ‘’Je ne peux pas terminer sans un appel pour la paix définitive en Casamance. La guerre n’a pas de place au Sénégal. Les Sénégalais, particulièrement les Casamançais, ont souffert de cette guerre.



Je veux lancer un appel pour que mes parents, nos papas, nos mamans, nos frères et nos sœurs, qui sont dans la brousse, pour leur dire que c’est leur fils, ce n’est pas un candidat’’. A cet instant, le regard de Sonko est fixé, l’instant solennel, le calme règne dans le public. L’enfant du Sud change de langue. Le reste de son discours se fera en diola.



‘’La guerre a trop duré. Depuis 1982 à maintenant, c’est assez’’. Ousmane Sonko promet de revenir en Casamance après le 24 février, en tant que président de la République. ‘’Je vous invite à sortir de la brousse, qu’on s’assèye et qu’on discute pour que nous puissions ensemble construire la Casamance, construire le Sénégal, construire l’Afrique’’, a-t-il ajouté.













Seneweb

