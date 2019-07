L’argent de Habré : Abdoul Mbaye dénonce un « mensonge des valets en service » de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 16:11

Le journal Libération dans sa parution du jour, s’est intéressé à la « guerre » médiatique que se livrent les anciens Premiers ministre Aminata Touré et Abdoul Mbaye, en publiant des documents qui attestent selon lui, de ce que le second nommé a menti à propos de l’argent de Habré.



Le journal soutient que L’ancien patron de la Biao Sénégal devenue plus tard CBAO a reçu plus d’un milliard contrairement à ce qu’il avance, c’est-à-dire la somme de 250 millions de Fcfa. Sur sa page Facebook, Abdoul Mbaye a réagi, qualifiant mensongères les informations du journal. « Un milliard de Habre ou plus dans une banque dirigée par Abdoul Mbaye, c’est du mensonge de valets en service.. Villa appartenant à Macky SALL, adresse Houston TX 77077, ville du pétrole et siège de Kosmos, partenaire de Timis, c’est la vérité », écrit-il.

