L’arrivée du président Macky Sall avec Yonou Yokkouté : Mamadou Moustapha Ba revient sur les défis et jalons d’un essor Mamadou Moustapha Ba le ministre des Finances et du Budget, aucours d'un atelier de partage est revenu sur les défis et jalons d’un essor économique né de l’arrivée du président Macky Sall avec Yonou Yokkouté qui a abouti au Plan Sénégal Emergent (PSE).

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Avril 2023 à 21:04

Expert en la matière, de la croissance économique face au taux démographique, de l’impact des délestages sur les activités économiques du pays, à un retour sur le réajustement des prix de l’électricité et du carburant…Un chemin parsemé de défis a abouti à un succès économique….

