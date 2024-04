L'ascension politique tumultueuse d'Ousmane Sonko : De l'activisme anti-corruption à la nomination au plus haut poste Figure clé qui a contribué à la victoire à la présidentielle de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, Ousmane Sonko a été nommé, mardi, Premier ministre.



Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

Figure clé de l'opposition au président Macky Sall, Ousmane Sonko a récemment été nommé Premier ministre du Sénégal. Son parcours politique, marqué par la lutte contre la corruption et les affaires judiciaires, a culminé avec cette nomination qui a surpris bon nombre d'observateurs politiques.



Originaire de Thiès et issu d'une famille de fonctionnaires, Ousmane Sonko, bientôt 50 ans, a émergé sur la scène politique sénégalaise au cours des dernières années. Sa carrière a débuté dans l'administration en tant qu'inspecteur des Impôts, mais son activisme syndical et politique a rapidement fait de lui, une figure de premier plan. En 2014, il fonde avec des camarades, le Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité), son propre parti politique et se lance dans une lutte farouche contre la corruption et les abus de pouvoir.



Son discours, axé sur la souveraineté économique et le patriotisme, a séduit une partie de la jeunesse sénégalaise, en quête de changement et de justice sociale. En 2019, sa candidature à l'élection présidentielle a marqué les esprits, bien qu'il ait terminé troisième derrière Macky Sall et Idrissa Seck.



Cependant, son parcours politique a été jalonné d'affaires judiciaires. En 2021, il a été accusé de viols et de menaces de mort par une employée d'un salon de beauté, des accusations qu'il a niées et qualifiées de manœuvre politique. Son arrestation a déclenché une vague de contestations sans précédent dans le pays.



Malgré ces obstacles, Ousmane Sonko a continué à grimper dans les échelons politiques. En 2022, il a été élu maire de Ziguinchor, en Casamance, renforçant ainsi sa position dans le paysage politique sénégalais. Son utilisation habile des réseaux sociaux lui a permis de toucher un large public, dépassant les méthodes de communication traditionnelles de la classe politique.



Cependant, son ascension a été brutalement interrompue en juin 2023, lorsqu'il a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ce qui l'a rendu inéligible selon le Code électoral. Cette décision a provoqué une nouvelle vague de protestations dans tout le pays. Son parti a été dissous et sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, a été invalidée.



Malgré ces revers, Sonko a continué à jouer un rôle important dans la politique sénégalaise. Il a apporté son soutien à Bassirou Diomaye Faye, qui a finalement remporté l'élection présidentielle de mars 2024. Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre par Faye, symbolisant ainsi un changement significatif dans le paysage politique du Sénégal.



Dans son discours inaugural, le nouveau Président a exprimé sa vision d'un Sénégal "d'espérance" et "apaisé", mettant en avant l'importance de la justice indépendante et de la démocratie renforcée. Sonko était présent lors de cette cérémonie, marquant ainsi une transition historique dans la politique sénégalaise.



Cette nomination soulève de nombreuses questions sur l'avenir politique du Sénégal et sur le rôle que jouera Ousmane Sonko dans le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Son parcours tumultueux, marqué par des accusations controversées et des affaires judiciaires, suscite à la fois l'admiration et la méfiance au sein de la population sénégalaise.



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook