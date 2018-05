L’association Les Petites Gouttes : le soutien permanent des personnes vulnérables au Sénégal à travers différents projets

L’association Les Petites Gouttes a été créée en 2014 et a pour vocation le soutien des personnes vulnérables au Sénégal à travers différents projets.



Nos objectifs principaux :

- Assurer la protection des personnes vulnérables,

- Faciliter leur accès à l’éducation, aux soins et aux loisirs,

- Lutter contre la mendicité des enfants,

- Sensibiliser les populations aux questions de l’enfance et du handicap pour une meilleure intégration des personnes vulnérables dans la société.



Nous vous invitons à visiter notre plateforme Internet



C'est dans ce sens que nous lançons une campagne de recolte de dons durant cette période du Ramadan afin de sensibiliser encore sur les combats menés au quotidien,mais également faire appel à votre générosité pour subvenir à nos besoins croissants.Nous vous invitons à participer au LPGRamadanChallenge en étant tous des Petites gouttes de Ramadan et créer ensemble un océan de générosité et de partage.



Ces dons permettront :



-De financer les doses de Skiacol(Colyre pour les yeux) indispensables au suivi Ophtalmologique de nos bénéficiaires atteints d'albinisme.



-D’assurer les besoins de santé, de bien-être des enfants Talibés pris en charge par notre association ainsi que les besoins liés à leurs formations (fournitures scolaires, habits, trousse de premier secours ). Les dons financeront également le repas de Korité des enfants que nous organisons chaque année.



-D'assurer la prise en charge des frais liés aux besoins de santé des personnes en situation de handicap (opérations, suivis)



-D'approvisionner les rayons de la boutique solidaire de l'association dont les recettes servent à améliorer les conditions de vie des Talibés.



-D'assurer la formation et l'insertion professionnelle de nos bénéficiaires à travers le programme Jeggy.



Joignez-vous à nous.



