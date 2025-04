L’association Saint-Louis Jazz réfléchit à une académie dédiée au jazz (président)

L’association Saint-Louis Jazz ambitionne de mettre en place une académie dédiée au jazz dans le but de pouvoir développer des activités toute l’année de concert avec les acteurs culturels, a-t-on appris de son président, Idriss Benjelloun.



Il a suggéré, dans un entre avec l’APS, la mise en place d’une académie dédiée au jazz, laquelle sera amenée à développer “des activités toute l’année avec les artistes, donc les acteurs culturels qui sont ici au niveau de Saint-Louis et ceux du Sénégal en général”.



”On a amorcé les discussions, on commence à échanger avec certains partenaires sur la question. Le projet est déjà en tout cas ficelé, dans sa partie littéraire”, a ajouté M. Benjelloun.



”Nous savons exactement ce que nous voulons, et donc nous en avons discuté un peu avec certains qui, d’emblée, ont plus ou moins adopté le projet de formation, de développement des acteurs locaux et des artistes”.



L’association Saint-Louis Jazz travaille “dans ce sens, et peut-être que tout ça sera mis en place à partir de 2026, et on commencera de toutes les façons à développer ce projet”, a-t-il indiqué notamment fait valoir.



La 33e édition du festival international de jazz de Saint-Louis, organisée par l’association Saint-Louis Jazz, se tiendra du 28 mai au 1er juin 2025.



Aps