L'association des femmes handicapées réclament la nomination de Habib Niang au Président Macky Sall. Depuis les élections législatives le président Habib Niang responsable politique de l'Apr avait gelé ses activités. Une sorte de retraite pour faite une introspection et évaluer le travail qu'ils avaient abattu jusqu'aux législatives.

Le Samedi dernier, Mr Niang a repris officiellement ses activités sociales et politiques. Et pour marquer cela, il a procédé à une remise de fournitures et de kits scolaires à l'association des femmes handicapées. Ce geste d'une haute portée n'est pas la première fois. Car à chaque rentrée scolaire Habib Niang donne des fournitures et kits scolaires à ses militants et sympathisants dont l'association des femmes handicapées.



C'est pourquoi la présidente de l'association des femmes vivants avec un handicap madame Mariama Sarr, a exprimé devant l'assistance leur reconnaissance envers le président Habib Niang." Tout le monde connaît la situation des personnes handicapées. Car nous sommes délaissées et souvent les politiques nous utilisent. Mais depuis que nous avons fait la connaissance du président Habib Niang, tous nos maux sont guéris. Fini la mandicité grâce à M. Niang. Aujourd'hui, nous nous sentons comme des personnes à part entière, grâce aux financements et formations dont nous avons bénéficiés".



Poursuivant elle interpelle le Président Macky Sall, " ces fournitures et kits scolaires que nous recevons aujourd'hui n'est pas la première fois c'est comme ça à chaque rentrée des classes et pour tous les événements. Alors nous demandons au Président Macky Sall de nommer notre leader car c'est un travailleur et il est toujours au chevet des populations surtout des plus démunies, comme nous les handicapées".



A la suite de la présidente des femmes handicapées, le président Habib Niang a à son tour pris la parole d'abord pour présenter ses condoléances à un membre de l'association des femmes handicapées décédé avant de les encourager et les exhorter à ne point se laisser distraire.



"Depuis les législatives nous nous sommes pas vu, et vous comprendrez aisément que c'était tout à fait normal de faire un break pour amorcer le futur.



Cette rencontre de cet après-midi, est un moment de retrouvailles, mais aussi un moment de revoir ensemble la stratégie à adopter pour l'avenir. Sachez mon engagement envers les populations est sans faille. Je soutiens par la même occasion les actions du Président de la République Macky Sall, dans la cité du Rails. La seule chose que J'attend de vous c'est d'être discipliné mais surtout que personne ne vous déroute de votre trajectoire"



Cette remise de matériel scolaire est une tradition depuis 6 ans que le leader apériste de la zone Nord fait chaque année pour ses militants.



"Ces kits scolaires que nous allons distribuer à nos militant (3 800 cahiers, 500 stylos, 250 protèges, 500 sachets de craie, 118 kits géométrique), entre dans le cadre de notre programme scolaire " du primaire à l'université" et depuis 6ans nous le faisons. Malgré la situation économique mondiale du à la guerre en Ukraine. Mais nous ne pouvons pas ne pas soutenir nos militants pour la rentrée scolaire qui est un véritable casse-tête pour les parents d'élèves".



Avant la fin de la cérémonie Habib Niang a annoncé une visite des khalifes généraux pour recueillir leurs prières, car une nouvelle étape vient de s'ouvrir et un nouveau dynamique dans la stratégie et la démarche.













