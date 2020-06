L’avocat de l’Iaaf à Lamine Diack: « Le nom de Diack est aujourd’hui synonyme de corruption dans le monde. Vous avez fait du mal à l’athlétisme, à l’Iaaf et même à l’Afrique… » L’avocat de la Fédération internationale d’athlétisme(Iaaf) a eu la dent dure ce matin à l’encontre de Lamine Diack et de ses co-prévenus, devant la 32e chambre du tribunal de Grande instance de Paris à l’issue de sa plaidoirie, informe la Rfm.

« L’avocat de l’Iaaf s’en est pris au Sénégal dont la coopération judicaire dans l’affaire Lamine Diack n’aurait pas été satisfaisante. Il estime que le Sénégal n’avait rien à gagner dans la manifestation de la vérité dans cette affaire. C’est selon lui, la raison pour laquelle les autorités sénégalaises ont donné un passeport diplomatique à Papa Massata Diack pour le protéger.



L’avocat va ensuite tenter de démontrer en quoi Lamine Diack était-il le cerveau d’un clan constitué par le fils et les amis du fils. Bref, pour lui, les prévenus ont foulé les règles qui régissent le fonctionnement de l’Iaaf. Il dénonce aussi les rémunérations qui tombent du ciel, qui profitent certains collaborateurs de Lamine Diack, les conflits d’intérêt qui se posaient dans tous les étages mais qui ne posaient visiblement aucun problème à Lamine Diack



L’avocat enchaîne que c’est le népotisme dans toute sa splendeur. Il ajoute que la connivence entre Lamine Diack et son fils était au cœur du système. L’ex patron de l’Iaaf s’impliquait personnellement dans les négociations avec les sponsors, juste pour enrichir son fils.



Par exemple, les différents contrats signés avec les Russes dont le montant s’élevait à 60 millions d’euros. Mais l’Iaaf n’aurait perçu que 13 millions. La médaille de l’amitié donnée par les Russes à Lamine Diack, le financement des campagnes électorales au Sénégal lors de la Présidentielle de 2012 et les municipales de 2009 à Dakar, décidément dit l’avocat, les Russes sont très généreux à l’égard de Lamine Diack. "V ous êtes si sympathique qu’on vous jette des millions sur la figure. "



Au regard de tous les préjudices subis par la fédération, l’avocat demande une réparation à hauteur de 41, 2 millions d’euros. Lamine Diack et son clan ont terni l’image de l’athlétisme. « Le nom de Diack est aujourd’hui synonyme de corruption dans le monde vous avez fait du mal à l’athlétisme, à l’Iaaf et même à l’Afrique ».











Avec la Rfm

