L’eau, élément vital, servie en très mauvaise qualité : Mbacké Baol se révolte et refuse de payer à Sen'Eau ses factures Docteur Fall Mbaye, ingénieur en génie électrique, électronique de puissant, natif de Mbacké Baol, localité située à quelques kilomètres de la ville Sainte de Touba, au cœur de cette révolte explique qu’après analyse, il s’est avéré que l’eau servie est non seulement nocive, mais peut même tuer.

Aida Samb, une autre voix de « And Sopi Ndokkhou Mbacké » (ensemble pour changer la qualité de l’eau) le combat continue. Une vidéo montrant un âne les pattes en l’air parce que leur charrette était surchargée montre aussi comment les populations se débrouillent face à ce calvaire.



Des notables de cette localité se sont aussi insurgés contre les menaces de Sen’eau qui a été jusqu’à mener de leur couper l’eau, alors que cette société ne respecte pas ses engagements.



La réaction de Serigne Mbaye Thiam aussi a été jugée choquante, poussant les populations à se poser des questions sur son humanisme et même son amour pour le Sénégal. Sa démission a été réclamée.



Et leur position sur cette gestion est même appuyé par le Forum Civil, qui après lecture des résultats pourtant sur les analyses de l’eau faite par des centres et laboratoires reconnus, a été très révolté.



La quantité de fer, de fluore, sans oublier les composantes nocives parce que dépassant de très loin la norme, se pose une question à l’Etat à Sen’eau : pourquoi ce non respect alors des engagements pris envers les populations ?



