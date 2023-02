L'éducation mondiale a atteint un point de basculement

Avant l’apparition du COVID-19,



Ces chiffres soulignent la nécessité urgente d’une action multilatérale ambitieuse, permettant de faire en sorte que tous les enfants à travers le monde reçoivent une instruction de qualité sur une durée de 12 ans. Le Sommet de l’ONU sur la transformation de l’éducation, qui s’est tenu en septembre dernier à New York, rassemblant les représentants de plus de 100 pays dans une discussion sur la manière de répondre à la crise mondiale de l’apprentissage scolaire, s’est achevé sur une



Les pays à revenu faible en sont profondément conscients. En 2021, dans leur Déclaration sur l’éducation, les chefs d’État du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) ont



Les États donateurs doivent néanmoins saisir eux aussi l’urgence d’agir contre les inégalités et pour les opportunités d’éducation, et fournir rapidement le soutien coordonné dont les pays concernés ont besoin. Les États donateurs peuvent le faire en s’engageant à financer le GPE, qui soutient les pays à revenu faible dans la transformation de leurs systèmes d’éducation nationaux.



La tâche la plus urgente pour les réformateurs mondiaux consiste à accroître les budgets de l’éducation dans les pays à revenu faible et intermédiaire en difficulté. Avant même la pandémie et l’actuelle vague de resserrement monétaire, le remboursement de la dette dépassait les dépenses dans l’éducation, la santé et les services sociaux au sein d’



Le temps ne joue pas en notre faveur. S’ajoutant aux difficultés budgétaires ainsi qu’aux inégalités systémiques, le changement climatique risque de déplacer



La réponse à ces crises mondiales exige une transformation qui bénéficie à tous les enfants de la planète, à commencer par les plus marginalisés. Afin de réduire par exemple les disparités liées aux sexes, les dirigeants politiques doivent placer l’égalité des sexes au cœur de leurs politiques d’éducation, depuis la planification jusqu’à la mise en œuvre.



Faire en sorte que tous les enfants maîtrisent les bases de la lecture et du calcul constitue l’un des principaux défis de notre époque. Pour permettre aux élèves de surmonter les bouleversements d’une croissance technologique rapide, nos systèmes d’éducation doivent tirer parti de la technologie dans le cadre d’un plus large effort systémique consistant à repenser l’apprentissage scolaire. En leur inculquant par ailleurs adaptabilité et résilience, nous pouvons préparer les élèves à faire face à l’incertitude du XXIe siècle.



Les enfants constituent notre atout le plus précieux. Investir dans leur imagination et leur créativité, c’est investir dans la possibilité de transformer notre monde pour le meilleur. En conférant aux enfants du monde entier une chance égale d’accomplir leurs aspirations, nous pouvons contribuer à assurer la stabilité et la prospérité de leur communauté. Cette capacité à imaginer, à planifier ainsi qu’à mettre en œuvre des solutions qui préparent nos enfants aux bouleversements à venir, et qui leur permettent de répondre aux crises les plus urgentes de l’humanité, nécessité davantage de financements.



Si nous ne remédions pas à la crise mondiale de l’éducation, il ne faudra pas attendre des générations futures qu’elles nous sauvent des catastrophes que nous n’aurons pas su résoudre nous-mêmes. Comme l’

Traduit de l’anglais par Martin Morel

Nana Akufo-Addo est président du Ghana. Jakaya Kikwete, ancien président de la Tanzanie, est président du Partenariat mondial pour l’éducation.



Source : La Journée internationale de l'éducation (24 janvier) constitue l'occasion de songer au rôle essentiel de l'éducation sur la voie d'un monde de paix et de prospérité. L'impact sévère de la pandémie de COVID-19, des crises mondiales de l'alimentation et du carburant, ainsi que du changement climatique sur l'apprentissage de plusieurs millions d'enfants à travers le monde, notamment dans les pays en voie de développement, souligne la nécessité d'une réflexion nouvelle.

