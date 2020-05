L’éducation physique pas concernée par la reprise des cours le 2 juin, les précisions du ministère de l’Education

L’éducation physique n’est pas concernée par la reprise des cours le 2 juin. C’est pourquoi des professeurs de ladite matière, ont demandé sur la Rfm au ministère de revoir sa décision, car ils veulent au même titre que leurs collègues, reprendre les cours. Mais le ministère de l’Education nationale a apporté des précisions par rapport à cette question.



« C’est une position que nous saluons depuis le début de la pandémie, les décisions du ministère de l’Education nationale sont strictement arrimées aux recommandions du ministère de la Santé », a expliqué Mouhamadou Moustapha Diagne, Directeur de la Formation et de la Communication au ministère de l’Education nationale.



M. Diagne d’ajouter que c’est ldit ministère qui a interdit toutes formes de regroupements dans les établissements scolaires. C’est pourquoi ces cours sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.



Il demande à ce titre aux professeurs d'éducation physique, de rejoindre les inspections d'académie, en attendant de participer à l'encadrement des enfants, surtout dans la surveillance pour le respect des réflexes et mesures barrières au sein des établissements et écoles du Sénégal.















