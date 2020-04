L'enfant qui pesait 190 kilos s'est métamorphosé

Son nom ne vous dit probablement rien, mais vous le connaissiez pour sûr. En 2016, Arya Permana était l'enfant le plus gros du monde. Alors qu'il était âgé seulement de dix ans, il ne pesait pas moins de 192 kilos. L'obésité morbide de l'enfant était étroitement liée à une alimentation aucunement contrôlée par ses parents. En effet, dès son plus jeune âge, il mange ce qu'il veut, et absolument quand il le souhaite.