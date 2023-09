L’enseignement supérieur numérique au menu d’un colloque, en octobre

La première édition du colloque international ‘’AfricaDigitalEdu2023 : l’Afrique face aux défis de l’enseignement supérieur numérique’’, se tiendra les 13 et 14 octobre prochains à Diamniadio, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Les travaux se dérouleront à l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane et à l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF), précise le texte.



Organisé à l’initiative de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), le colloque se déroulera en mode hybride, en ligne sur la plateforme collaborative de l’UN-CHK et en présentiel, combinant à la fois des sessions sur les deux sites.



Il est placé sous le thème : ‘’Les défis et opportunités de l’enseignement en ligne à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) : comment utiliser la technologie pour améliorer l’expérience d’apprentissage ?’’. Il constitue ‘’ l’une des activités phares inscrites au programme de la célébration des 10 ans de l’UN-CHK ’’.



Le colloque, qui se veut annuel, a pour but de ‘’ réfléchir sur les enjeux et les défis liés à l’enseignement supérieur numérique en Afrique et de promouvoir également les activités de l’UN-CHK et de ses partenaires, dans le domaine du numérique et de l’enseignement en ligne ’’, explique le texte.



Des experts et des professionnels de l’éducation de différents pays seront présents, afin de discuter des opportunités et défis de l’utilisation des technologies numériques pour l’enseignement supérieur en Afrique.



Les réflexions seront articulées autour de l’état actuel de l’enseignement numérique et des modèles pédagogiques, mais également des défis et opportunités de la transformation numérique.













Aps